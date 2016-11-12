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«Ювентус» хочет купить Депая

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Ювентуса» рассчитывает укрепить атаку команды нападающим «Манчестер Юнайтед» Мемфисом Депаем.

Как сообщает Calciomercato, в среду скауты туринского клуба специально приезжали в Амстердам, чтобы оценить игру 22-летнего форварда сборной Голландии в товарищеском матче с Бельгией (1:1). Депай вышел на замену на 66-й минуте.

Напомним, нападающий перешел в стан «красных дьяволов» из ПСВ за 34 миллиона евро в 2015 году, но его карьера в новом клубе не сложилась. В этом сезоне он выходил на поле всего в четырех играх английской премьер-лиги, результативными действиями не отметился.  

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