«Манчестер Юнайтед» отправил скаута на матч Австрия – Ирландия

Скаут «Манчестер Юнайтед» Томас Борманн будет присутствовать на матче отборочного турнира чемпионата мира Австрия – Ирландия на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене.

По версии Goal.com, представитель «Манчестер Юнайтед» будет следить в этом матче за двумя игроками – защитниками Давидом Алабой (Австрия) и Шеймусом Коулмэном (Ирландия).

Об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Баварии» Алабе сообщают на протяжении уже нескольких лет, тогда как на Коулмэна, выступающего за «Эвертон», «красные» претендовали еще до подписания итальянца Маттео Дармиана в 2015 году.

Не исключено, что еще одним игроком, за которым поручено наблюдать Борманну, станет левый защитник сборной Австрии и «Байера» Александар Драгович.

Добавим, что на матч также аккредитованы скауты «Астон Виллы», «Байера», «Бешикташа», «Боруссии» (Менхенгладбах), «Бристоля», «Селтика», «Айнтрахта», «Севильи», «Гамбурга», «Ньюкасла», «Марселя», ПСВ, «Андерлехта» и «Сандерленда».

Матч Австрия – Ирландия пройдет в субботу. Начало – 20:00 (мск).