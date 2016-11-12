Игорь Захаркин: Сегодня был праздник хоккея в Уфе
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин
прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
- Сегодня был праздник хоккея в Уфе. Я благодарен команде соперников и, естественно, нашей команде. Ребята очень здорово поучаствовали в этом празднике и показали не просто качественный хоккей, но и атакующий хоккей с обеих сторон. Здорово, что мы сумели реализовать численное неравенство, и это действительно стало основой нашей победы.
- За счёт удалось добиться такой химии в звене Бодрова?
- В наших трудных условиях это звено стало ведущим. Они здорово работают, здорово взаимодействуют, хорошо комбинируют. Там есть небольшие передержки шайбы, но это не важно. Важно то, что они играют с большим желанием, сердцем. Это сейчас то, что необходимо нашей команде.
Напомним, у хозяев льда отличились Сами Леписте, Захар Арзамасцев, Теему Хартикайнен и Евгений Бодров, у гостей - Федор Малыхин и Владимир Ткачев. Уфимский клуб остался на 4-м месте в Восточной конференции, казанцы лидируют в ней.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Ак Барс - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы:
Лепистё (Лисин, Макаров), 15:48 (1:0). Малыхин (Обухов, Жуков), 22:41 (1:1). Ткачёв (Лукоянов), 23:58 (1:2). Арзамасцев (Бодров Е., Логинов), 38:52 (2:2). Хартикайнен (Умарк, Капризов), 54:49 (3:2). Бодров Е. (Лисин, Лепистё), 57:48 (4:2).
Место и дата
12 ноября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция