Игорь Захаркин: Сегодня был праздник хоккея в Уфе

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Сегодня был праздник хоккея в Уфе. Я благодарен команде соперников и, естественно, нашей команде. Ребята очень здорово поучаствовали в этом празднике и показали не просто качественный хоккей, но и атакующий хоккей с обеих сторон. Здорово, что мы сумели реализовать численное неравенство, и это действительно стало основой нашей победы.

- За счёт удалось добиться такой химии в звене Бодрова?

- В наших трудных условиях это звено стало ведущим. Они здорово работают, здорово взаимодействуют, хорошо комбинируют. Там есть небольшие передержки шайбы, но это не важно. Важно то, что они играют с большим желанием, сердцем. Это сейчас то, что необходимо нашей команде.