Корян отдал результативную передачу в матче за вторую команду «Витесса» в третьем голландском дивизионе
Сегодня вторая команда «Витесса» «Йонг Витесс»
провела очередной матч в третьем голландском дивизионе против «Барендерхта». В этом
матче сыграл российский полузащитник Аршак Корян.
Россиянин провел на поле все 90 минут в его
активе одна голевая передача. Матч завершился со счетом 4:4, хотя по ходу
второго тайма «Йонг Витесс» вел со счетом 4:2. За первую команду «Витесса»
21-летний хавбек провел четыре матча в нынешнем сезоне и забил один мяч.
Чемпионат Голландии
Третий дивизион
«Йонг Витесс» - «Барендрехт» - 4:4
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