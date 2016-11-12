Корян отдал результативную передачу в матче за вторую команду «Витесса» в третьем голландском дивизионе

«Когда пес в отборе играет лучше тебя». Что там у Зинченко в голландской аренде?

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко за два месяца в ПСВ провел на поле всего 94 минуты, но он не унывает.