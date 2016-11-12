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Корян отдал результативную передачу в матче за вторую команду «Витесса» в третьем голландском дивизионе

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня вторая команда «Витесса» «Йонг Витесс» провела очередной матч в третьем голландском дивизионе против «Барендерхта». В этом матче сыграл российский полузащитник Аршак Корян.

Россиянин провел на поле все 90 минут в его активе одна голевая передача. Матч завершился со счетом 4:4, хотя по ходу второго тайма «Йонг Витесс» вел со счетом 4:2. За первую команду «Витесса» 21-летний хавбек провел четыре матча в нынешнем сезоне и забил один мяч.

Чемпионат Голландии

Третий дивизион

«Йонг Витесс» - «Барендрехт» - 4:4

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