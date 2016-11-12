Зинэтула Билялетдинов: Я не хочу обсуждать вопрос о судьях в матче с «Салаватом»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своих подопечных от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- В принципе, игра неплохая была. Команды показывали хороший хоккей. К сожалению, наши удаления не позволили сыграть нам так, как мы хотели бы. Три шайбы в меньшинстве – это многовато.
- После матча Владимир Ткачёв сказал, что судьи убили «Ак Барс». Вы согласны с его мнением?
- Я не хочу обсуждать этот вопрос.
Напомним, у хозяев льда отличились Сами Леписте, Захар Арзамасцев, Теему Хартикайнен и Евгений Бодров, у гостей - Федор Малыхин и Владимир Ткачев. Уфимский клуб остался на 4-м месте в Восточной конференции, казанцы лидируют в ней.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Ак Барс - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы:
Лепистё (Лисин, Макаров), 15:48 (1:0). Малыхин (Обухов, Жуков), 22:41 (1:1). Ткачёв (Лукоянов), 23:58 (1:2). Арзамасцев (Бодров Е., Логинов), 38:52 (2:2). Хартикайнен (Умарк, Капризов), 54:49 (3:2). Бодров Е. (Лисин, Лепистё), 57:48 (4:2).
Место и дата
12 ноября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция