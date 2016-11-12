Зинэтула Билялетдинов: Я не хочу обсуждать вопрос о судьях в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своих подопечных от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- В принципе, игра неплохая была. Команды показывали хороший хоккей. К сожалению, наши удаления не позволили сыграть нам так, как мы хотели бы. Три шайбы в меньшинстве – это многовато.

- После матча Владимир Ткачёв сказал, что судьи убили «Ак Барс». Вы согласны с его мнением?

- Я не хочу обсуждать этот вопрос.

Напомним, у хозяев льда отличились Сами Леписте, Захар Арзамасцев, Теему Хартикайнен и Евгений Бодров, у гостей - Федор Малыхин и Владимир Ткачев. Уфимский клуб остался на 4-м месте в Восточной конференции, казанцы лидируют в ней.

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