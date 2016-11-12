Владимир Ткачев: Судьи убили «Ак Барс»
Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев поделился
впечатлениями после матча против «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ
(2:4). Он считает, что в поражении виноваты судьи.
– Что сегодня
не получилось у «Ак Барса»?
– Нельзя
сказать, что сегодня ничего не получилось. Получилось сегодня у судей.
– По поводу
удалений что можете сказать? Согласны с решениями арбитров?
– Конечно,
мы согласны. Арбитры молодцы, сегодня здорово отработали, к ним вообще никаких
вопросов.
– Можно
сказать, что удаление в концовке убило игру «Ак Барса»?
– Судьи
убили «Ак Барс», - цитирует Ткачева «БИЗНЕС Online».
У хозяев льда отличились Сами Леписте, Захар Арзамасцев, Теему Хартикайнен и Евгений Бодров, у гостей - Федор Малыхин и Владимир Ткачев. Уфимский клуб остался на 4-м месте в Восточной конференции, казанцы лидируют в ней.
14 ноября «Салават» сыграет на выезде с «Торпедо», а «Ак Барс» в тот же день встретится в гостях с рижским «Динамо».
Матч
Салават Юлаев - Ак Барс - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы:
Лепистё (Лисин, Макаров), 15:48 (1:0). Малыхин (Обухов, Жуков), 22:41 (1:1). Ткачёв (Лукоянов), 23:58 (1:2). Арзамасцев (Бодров Е., Логинов), 38:52 (2:2). Хартикайнен (Умарк, Капризов), 54:49 (3:2). Бодров Е. (Лисин, Лепистё), 57:48 (4:2).
Место и дата
12 ноября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция