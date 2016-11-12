Владимир Ткачев: Судьи убили «Ак Барс»

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев поделился впечатлениями после матча против «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ (2:4). Он считает, что в поражении виноваты судьи.

– Что сегодня не получилось у «Ак Барса»?

– Нельзя сказать, что сегодня ничего не получилось. Получилось сегодня у судей.

– По поводу удалений что можете сказать? Согласны с решениями арбитров?

– Конечно, мы согласны. Арбитры молодцы, сегодня здорово отработали, к ним вообще никаких вопросов.

– Можно сказать, что удаление в концовке убило игру «Ак Барса»?

– Судьи убили «Ак Барс», - цитирует Ткачева «БИЗНЕС Online».

У хозяев льда отличились Сами Леписте, Захар Арзамасцев, Теему Хартикайнен и Евгений Бодров, у гостей - Федор Малыхин и Владимир Ткачев. Уфимский клуб остался на 4-м месте в Восточной конференции, казанцы лидируют в ней.

14 ноября «Салават» сыграет на выезде с «Торпедо», а «Ак Барс» в тот же день встретится в гостях с рижским «Динамо».