Уэйн Руни: Саутгейт – главный кандидат на пост главного тренера сборной Англии

Капитан сборной Англии Уэйн Руни считает, что исполняющий обязанности главного тренера команды Гарет Саутгейт должен быть утвержден в должности.

«Он сделал все, что мог, – сказал Руни после крупной победы над Шотландией (3:0) в пятницу на «Уэмбли». – Я уверен, что он наиболее вероятный кандидат. С моей точки зрения, поул-позишн у него».

Напомним, Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре после отставки Сэма Эллардайса, который был уличен в коррупции.

Под руководством Саутгейта в отборочном турнире к чемпионату мира Англия выиграла у Мальты (2:0) и Шотландии (3:0), а между этими матчами сыграла вничью со Словенией (0:0).

15 ноября также на «Уэмбли» Англия проведет товарищеский матч с Испанией, после чего соберется лишь в марте перед домашней игрой квалификации к чемпионату мира с Литвой. К этому время Футбольная ассоциация (FA) должна определиться с постоянным главным тренером команды.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Англия – Шотландия