Уэйн Руни: Саутгейт – главный кандидат на пост главного тренера сборной Англии
Капитан сборной
Англии Уэйн Руни считает, что исполняющий обязанности главного тренера команды
Гарет Саутгейт должен быть утвержден в должности.
«Он сделал все, что мог, – сказал Руни после крупной победы над Шотландией (3:0) в пятницу на «Уэмбли». – Я уверен, что он наиболее вероятный кандидат. С моей точки зрения, поул-позишн у него».
Напомним, Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре после отставки Сэма Эллардайса, который был уличен в коррупции.
Под руководством Саутгейта в отборочном турнире к чемпионату мира Англия выиграла у Мальты (2:0) и Шотландии (3:0), а между этими матчами сыграла вничью со Словенией (0:0).
15 ноября также на «Уэмбли» Англия проведет товарищеский матч с Испанией, после чего соберется лишь в марте перед домашней игрой квалификации к чемпионату мира с Литвой. К этому время Футбольная ассоциация (FA) должна определиться с постоянным главным тренером команды.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Англия – Шотландия
Матч
Англия - Шотландия - 3:0 (1:0)
Голы
Старридж 23 (1:0). Лаллана 50 (2:0). Кэйхилл 61 (3:0).
Состав
Англия: Харт, Стоунз, Роуз, Уокер, Кэйхилл, Лаллана, Стерлинг, Дайер, Хендерсон, Старридж (Варди, 75), Руни
Шотландия: Гордон, Берра, Уоллес, Хэнли, Браун, Анья (Патерсон, 79), Снодграсс (Ричи, 83), Моррисон (МакАртур, 65), Флетчер Д., Форрест, Гриффитс
Предупреждения:
Кэйхилл, 56; Руни, 90 - Гриффитс, 57
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
11 ноября 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция