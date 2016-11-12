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Кейсуке Хонда: Я мог покинуть «Милан», но сейчас у меня нет большого желания уходить

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда сказал, что ранее он мог покинуть команду. Впрочем, сейчас у него нет намерения сменить клуб.

«Я уже мог покинуть «Милан», но предложения, которые я получал, были неадекватными. Сейчас у меня нет большого желания покинуть клуб, поэтому вопрос о моем будущем сейчас не стоит. Что касается ухода Сильвио Берлускони с поста президента и приобретения клуба китайскими бизнесмены, то это конец эпохи в истории «Милана». Клуб хочет сменить курс», - цитирует Хонду Football Italia.

В текущем сезоне 30-летний Кейсуке Хонда провел три матча за «Милан».

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