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Хэмилтон завоевал поул в квалификации Гран-при Бразилии. Квят – 14-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии.

Для 31-летнего британца это 60-й поул в карьере. Вторым стал его партнер по команде Нико Росберг. Замкнул тройку лидеров финн из «Феррари» Кими Райкконен.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал лишь 14-й результат.

«Думаю, мог бы проехать на пару десятых секунды быстрее, но это максимум», - сказал россиянин инженерам вовремя квалификации.

Напомним, предпоследняя гонка сезона состоится завтра, 13 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Формула-1
Гран-при Бразилии
Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.10,736
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,102
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,668
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,749
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,759
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,804
7. Ромен Грожан («Хаас») +1,201
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,368
9. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,429
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,530
Выбыли после второго сегмента:
11. Валттери Боттас («Уильямс»)
12. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
13. Фелипе Масса («Уильямс»)
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
16. Джолион Палмер («Рено»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Дженсон Баттон («Макларен»)
18. Кевин Магнуссен («Рено»)
19. Паскаль Верляйн («Манор»)
20. Эстебан Окон («Манор»)
21. Маркус Эрикссон («Заубер»)
22. Фелипе Наср («Заубер»)

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