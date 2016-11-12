Хэмилтон завоевал поул в квалификации Гран-при Бразилии. Квят – 14-й
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию
Гран-при Бразилии.
Для 31-летнего британца это 60-й поул в карьере.
Вторым стал его партнер по команде Нико Росберг. Замкнул тройку лидеров финн из
«Феррари» Кими Райкконен.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал лишь
14-й результат.
«Думаю, мог бы проехать на
пару десятых секунды быстрее, но это максимум», - сказал россиянин инженерам вовремя квалификации.
Напомним, предпоследняя гонка сезона состоится завтра, 13 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Формула-1
Гран-при Бразилии
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.10,736
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,102
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,668
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,749
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,759
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,804
7. Ромен Грожан («Хаас») +1,201
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,368
9. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,429
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,530
Выбыли после второго сегмента:
11. Валттери Боттас («Уильямс»)
12. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
13. Фелипе Масса («Уильямс»)
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
16. Джолион Палмер («Рено»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Дженсон Баттон («Макларен»)
18. Кевин Магнуссен («Рено»)
19. Паскаль Верляйн («Манор»)
20. Эстебан Окон («Манор»)
21. Маркус Эрикссон («Заубер»)
22. Фелипе Наср («Заубер»)