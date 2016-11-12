Хэмилтон завоевал поул в квалификации Гран-при Бразилии. Квят – 14-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии.

Для 31-летнего британца это 60-й поул в карьере. Вторым стал его партнер по команде Нико Росберг. Замкнул тройку лидеров финн из «Феррари» Кими Райкконен.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал лишь 14-й результат.

«Думаю, мог бы проехать на пару десятых секунды быстрее, но это максимум», - сказал россиянин инженерам вовремя квалификации.

Напомним, предпоследняя гонка сезона состоится завтра, 13 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Формула-1

Гран-при Бразилии

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.10,736

2. Нико Росберг («Мерседес») +0,102

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,668

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,749

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,759

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,804

7. Ромен Грожан («Хаас») +1,201

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,368

9. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,429

10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,530

Выбыли после второго сегмента:

11. Валттери Боттас («Уильямс»)

12. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

13. Фелипе Масса («Уильямс»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

16. Джолион Палмер («Рено»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Дженсон Баттон («Макларен»)

18. Кевин Магнуссен («Рено»)

19. Паскаль Верляйн («Манор»)

20. Эстебан Окон («Манор»)

21. Маркус Эрикссон («Заубер»)

22. Фелипе Наср («Заубер»)