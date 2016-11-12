Анвар Гатиятулин: Дали возможность Рою поиграть побольше, чтобы ближе познакомиться

Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Два периода была равная игра и непонятно было куда игра может повернуться. К счастью, Вася здорово сыграл, и мы смогли реализовать моменты, которые создали. Спасибо ребятам за самоотдачу. Предыдущие два поражения уверенности не принесли и было видно, что в начале ребята немного нервничали. И болельщикам за поддержку огромное спасибо.

- В третьем периоде Рой играл сразу в двух звеньях. Что-то случилось с Кручининым?

- Да, Алексей получил повреждение. Сейчас доктора разбираются. Дали возможность Рою поиграть побольше, чтобы еще ближе познакомиться.

Напомним, сегодня, 12 ноября «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ забросил шесть безответных шайб в ворота «Нефтехимика». У челябинцев дублем отметились Алексей Петров и Александр Шаров и по разу отличились Юрий Петров, Константин Климонтов и Дерек Рой.

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