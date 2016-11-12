Анвар Гатиятулин: Дали возможность Рою поиграть побольше, чтобы ближе познакомиться
Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу
своей команды над «Нефтехимиком» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Два периода была равная игра
и непонятно было куда игра может повернуться. К счастью, Вася здорово сыграл, и
мы смогли реализовать моменты, которые создали. Спасибо ребятам за самоотдачу.
Предыдущие два поражения уверенности не принесли и было видно, что в начале
ребята немного нервничали. И болельщикам за поддержку огромное спасибо.
- В третьем периоде Рой играл сразу в двух звеньях. Что-то случилось с Кручининым?
- Да, Алексей получил повреждение. Сейчас доктора
разбираются. Дали возможность Рою поиграть побольше, чтобы еще ближе
познакомиться.
Напомним, сегодня, 12 ноября «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ забросил шесть безответных шайб в ворота «Нефтехимика». У челябинцев дублем отметились Алексей Петров и Александр Шаров и по разу отличились Юрий Петров, Константин Климонтов и Дерек Рой.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Нефтехимик - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы:
Петров А. (Пестунов, Щехура), 14:57 (1:0). Шаров (Кольцов), 27:15 (2:0). Петров Ю. (Черников), 37:11 (3:0). Климонтов (Щехура), 41:44 (4:0). Рой (Климонтов), 45:22 (5:0). Шаров 59:59 (6:0).
Место и дата
12 ноября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция