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Серж Гнабри: Лев помог мне почувствовать уверенность

Источник:  DW SportsКомментарии

Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри рассказал о том, что чувствует после трех голов в своем дебютном матче за национальную команду.

В пятницу в матче с Сан-Марино (8:0) 21-летний полузащитник «Вердера» сделал хет-трик.

«Не ожидал, что забью три гола в дебютной игре, но сейчас я очень рад. Мне давали очень хорошие передачи. Тренер вселил в меня уверенность, просто попросив сыграть, как я умею.

Участие в Олимпиаде сыграло большую роль. Уверенность росла с каждым голом. Последние несколько лет были непростыми для меня, но сейчас я в хорошей форме, и, надеюсь, буду продолжать играть так же и дальше.

Хотя с учетом силы соперника не думаю, что стоит делать серьезные выводы из этого матча», – приводит DW Sports слова Гнабри.

Напомним, предыдущие четыре сезона права на Гнабри принадлежали «Арсеналу», за который полузащитник провел всего десять матчей. 31 августа Гнабри перешел в «Вердер» и забил четыре гола в девяти матчах бундеслиги.

Матч

Сан-Марино - Германия - 0:8 (0:3)

Голы

Хедира 7 (0:1). Гнабри 9 (0:2). Хектор 32 (0:3). Гнабри 58 (0:4). Хектор 65 (0:5). Гнабри 76 (0:6). Стефанелли 82 (0:7 - автогол). Волланд 85 (0:8).

Состав

Сан-Марино: Симончини А., Чезарини, Берарди М., Симончини Д., Витаоли Ф., Палацци, Гасперони А., Този (Доменикони, 58), Дзафферани (Бролли, 83), Стефанелли, Витаоли М. (Хирш, 90)

Германия: тер Штеген, Хектор, Хенрихс, Хуммельс, Киммих, Гнабри, Гюндоган, Хедира (Горецка, 77), Гомес (Волланд, 71), Гётце (Майер, 71), Мюллер

Предупреждения:

Витаоли М., 60 - нет

Судья:

Артём Кучин (Казахстан)

Место и дата

11 ноября 22:45, Серравалле Б, Онлайн-трансляция

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