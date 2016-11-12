Серж Гнабри: Лев помог мне почувствовать уверенность

Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри рассказал о том, что чувствует после трех голов в своем дебютном матче за национальную команду.

В пятницу в матче с Сан-Марино (8:0) 21-летний полузащитник «Вердера» сделал хет-трик.

«Не ожидал, что забью три гола в дебютной игре, но сейчас я очень рад. Мне давали очень хорошие передачи. Тренер вселил в меня уверенность, просто попросив сыграть, как я умею.

Участие в Олимпиаде сыграло большую роль. Уверенность росла с каждым голом. Последние несколько лет были непростыми для меня, но сейчас я в хорошей форме, и, надеюсь, буду продолжать играть так же и дальше.

Хотя с учетом силы соперника не думаю, что стоит делать серьезные выводы из этого матча», – приводит DW Sports слова Гнабри.

Напомним, предыдущие четыре сезона права на Гнабри принадлежали «Арсеналу», за который полузащитник провел всего десять матчей. 31 августа Гнабри перешел в «Вердер» и забил четыре гола в девяти матчах бундеслиги.