Рижское «Динамо» дома обыграло «Адмирал»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо»
и «Адмиралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Динамо».
В составе победителей отличились Эдгарс Кудла,
Гинтс Мейя и Георгий Пуяц. У «Адмирала» дубль сделал Андрей Сигарев.
«Динамо» набрал 24 очка и остается на
последнем месте в Западной конференции. У «Адмирала» 43 очка и шестое место на
Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
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