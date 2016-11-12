Рижское «Динамо» дома обыграло «Адмирал»

Владимир Путин: К игрокам должны быть определенные требования: отыграл в России какое-то время, потом можешь уехать

Президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение по поводу отъезда российских футболистов и хоккеистов за границу. Он считает, что переходы нужно упорядочить на законодательном уровне.