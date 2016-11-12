Екатерина Шумилова: Довольна своей формой по сравнению с предыдущими годами

Серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Шумилова оценила свою форму после победы в масс-старте в рамках контрольных стартов сборной России в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.

– Чувствовала себя легко на трассе, результатом довольна, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Шумиловой. – В плане хода претензии у меня к себе еще есть. Но это исправимо, ведь форма только набирается.

– В целом формой перед началом сезона довольны?

– Если сравнивать с предыдущими годами, то да. Чувстсвую себя хорошо. Надеюсь, состояние будет только улучшаться.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 27 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).