Екатерина Шумилова: Довольна своей формой по сравнению с предыдущими годами
Серебряный призер
Олимпийских игр Екатерина Шумилова оценила свою форму после победы в
масс-старте в рамках контрольных стартов сборной России в центре «Жемчужина
Сибири» в Тюмени.
– Чувствовала себя легко на трассе, результатом довольна, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Шумиловой. – В плане хода претензии у меня к себе еще есть. Но это исправимо, ведь форма только набирается.
– В целом формой
перед началом сезона довольны?
– Если сравнивать с предыдущими годами, то да. Чувстсвую себя хорошо. Надеюсь, состояние будет только улучшаться.
Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 27 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).
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