Андрей Назаров: Счет в матче с «Трактором» явно не по игре
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал
поражение от «Трактора» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Во-первых, хочу коллегу с
поздравить с победой и с убедительной игрой. Хочу отметить вратаря «Трактора»,
который, на мой взгляд, сыграл неплохо. По своей команде: третья игра на
выезде, не скажу, что было плохое движение или ребята не старались, счет явно не
по игре. Такое иногда случается. Сделаем выводы. Это мой четвертый матч и уже
что-то начинает проясняться. Разберемся, никто руки не вешает. Сезон продолжаем
работать, надо положение это исправлять.
Напомним, сегодня, 12 ноября «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ забросил шесть безответных шайб в ворота «Нефтехимика». У челябинцев дублем отметились Алексей Петров и Александр Шаров и по разу отличились Юрий Петров, Константин Климонтов и Дерек Рой.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Нефтехимик - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы:
Петров А. (Пестунов, Щехура), 14:57 (1:0). Шаров (Кольцов), 27:15 (2:0). Петров Ю. (Черников), 37:11 (3:0). Климонтов (Щехура), 41:44 (4:0). Рой (Климонтов), 45:22 (5:0). Шаров 59:59 (6:0).
Место и дата
12 ноября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция