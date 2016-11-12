Андрей Назаров: Счет в матче с «Трактором» явно не по игре

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Трактора» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Во-первых, хочу коллегу с поздравить с победой и с убедительной игрой. Хочу отметить вратаря «Трактора», который, на мой взгляд, сыграл неплохо. По своей команде: третья игра на выезде, не скажу, что было плохое движение или ребята не старались, счет явно не по игре. Такое иногда случается. Сделаем выводы. Это мой четвертый матч и уже что-то начинает проясняться. Разберемся, никто руки не вешает. Сезон продолжаем работать, надо положение это исправлять.

Напомним, сегодня, 12 ноября «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ забросил шесть безответных шайб в ворота «Нефтехимика». У челябинцев дублем отметились Алексей Петров и Александр Шаров и по разу отличились Юрий Петров, Константин Климонтов и Дерек Рой.

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