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Андрей Назаров: Счет в матче с «Трактором» явно не по игре

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Трактора» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Во-первых, хочу коллегу с поздравить с победой и с убедительной игрой. Хочу отметить вратаря «Трактора», который, на мой взгляд, сыграл неплохо. По своей команде: третья игра на выезде, не скажу, что было плохое движение или ребята не старались, счет явно не по игре. Такое иногда случается. Сделаем выводы. Это мой четвертый матч и уже что-то начинает проясняться. Разберемся, никто руки не вешает. Сезон продолжаем работать, надо положение это исправлять.

Напомним, сегодня, 12 ноября «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ забросил шесть безответных шайб в ворота «Нефтехимика». У челябинцев дублем отметились Алексей Петров и Александр Шаров и по разу отличились Юрий Петров, Константин Климонтов и Дерек Рой.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Трактор - Нефтехимик - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы:

Петров А. (Пестунов, Щехура), 14:57 (1:0). Шаров (Кольцов), 27:15 (2:0). Петров Ю. (Черников), 37:11 (3:0). Климонтов (Щехура), 41:44 (4:0). Рой (Климонтов), 45:22 (5:0). Шаров 59:59 (6:0).

Место и дата

12 ноября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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