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Россияне Бабгоев, Магомедалиев и Талдиев завоевали золото на чемпионате мира по самбо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Софии (Болгария) проходит чемпионат мира по самбо. Золото в копилку сборной России принесли Олег Бабгоев, Раймонд Магомедалиев и Рустам Талдиев.

Бабгоев в финале в весовой категории до 74 кг в спортивном самбо победил грузинского спортсмена Левана Нахутцришвили. В боевом самбо в весовой категории до 82 кг Раймонд Магомедалиев был сильнее украинца Максима Рудновского в финале. Рустам Талдиев в финальном поединке в весовой категории до 62 кг победил болгарина Веслина Иванова.

Чемпионат мира по самбо проходит в Софии с 11 по 13 ноября.

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