Россияне Бабгоев, Магомедалиев и Талдиев завоевали золото на чемпионате мира по самбо
В Софии (Болгария) проходит чемпионат мира по
самбо. Золото в копилку сборной России принесли Олег
Бабгоев, Раймонд Магомедалиев и Рустам Талдиев.
Бабгоев в финале в весовой категории до 74 кг в
спортивном самбо победил грузинского спортсмена Левана Нахутцришвили. В боевом
самбо в весовой категории до 82 кг Раймонд Магомедалиев был сильнее украинца
Максима Рудновского в финале. Рустам Талдиев в финальном поединке в весовой
категории до 62 кг победил болгарина Веслина Иванова.
Чемпионат мира по самбо проходит в Софии с 11 по 13
ноября.
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