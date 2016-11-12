Льюис Хэмилтон: Поул в квалификации – лучшее, на что я мог надеяться, отправляясь в Бразилию
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты
квалификации гран-при Бразилии, в которой британец завоевал 60-й поул в
карьере.
«По ходу квалификации мне было вполне комфортно, как и
с самого начала уик-энда, если честно. Нико Росберг едет все быстрее и быстрее,
но пока мне удаётся ему противостоять.
У меня прекрасное настроение, когда я думаю о том,
чего добилась наша команда, и чего мы достигли вместе. Множество поул-позиций,
завоёванных в этом году – доказательство того, насколько эффективно работают
все сотрудники «Мерседес», и сегодняшний результат – лучшее, на что я мог надеяться,
отправляясь в Бразилию», - приводит слова Хэмилтона F1news.ru.
Напомним, предпоследняя
гонка сезона состоится завтра, 13 ноября и начнется в 19:00 по московскому
времени.