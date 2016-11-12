Льюис Хэмилтон: Поул в квалификации – лучшее, на что я мог надеяться, отправляясь в Бразилию

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации гран-при Бразилии, в которой британец завоевал 60-й поул в карьере.

«По ходу квалификации мне было вполне комфортно, как и с самого начала уик-энда, если честно. Нико Росберг едет все быстрее и быстрее, но пока мне удаётся ему противостоять.

У меня прекрасное настроение, когда я думаю о том, чего добилась наша команда, и чего мы достигли вместе. Множество поул-позиций, завоёванных в этом году – доказательство того, насколько эффективно работают все сотрудники «Мерседес», и сегодняшний результат – лучшее, на что я мог надеяться, отправляясь в Бразилию», - приводит слова Хэмилтона F1news.ru.

Напомним, предпоследняя гонка сезона состоится завтра, 13 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.