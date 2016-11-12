«Спартак» подтвердил травму Зе Луиша

Форвард «Спартака» Зе Луиш получил травму в расположении сборной Кабо-Верде. Информацию об этом подтвердил официальный сайт столичного клуба.

Сообщается, что Зе Луиш получил травму мышц бедра. Его прибытие в российскую столицу ожидается в ближайшие дни. Форварду предстоит многочасовой перелет с пересадками.

По словам медицинского штаба красно-белых, было принято решение, что игрок на некоторое время останется в расположении своей национальной команды. Это поможет не усугубить травму в острый период. В Москве Зе Луиш пройдет дополнительное обследование.

В нынешнем сезоне 25-летний Зе Луиш провел 15 матчей за «Спартак» и забил пять мячей при пяти голевых передачах.