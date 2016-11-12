«Спартак» подтвердил травму Зе Луиша
Форвард «Спартака» Зе Луиш получил травму в
расположении сборной Кабо-Верде. Информацию об этом подтвердил официальный сайт
столичного клуба.
Сообщается, что Зе Луиш получил травму мышц
бедра. Его прибытие в российскую столицу ожидается в
ближайшие дни. Форварду предстоит многочасовой перелет с пересадками.
По словам медицинского штаба красно-белых, было
принято решение, что игрок на некоторое время останется в расположении своей
национальной команды. Это поможет не усугубить травму в острый период. В Москве
Зе Луиш пройдет дополнительное обследование.
В нынешнем сезоне 25-летний Зе Луиш провел 15
матчей за «Спартак» и забил пять мячей при пяти голевых передачах.
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