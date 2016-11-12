Кими Райкконен: Всю квалификацию у меня что-то было не так, однако я стал третьим

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации гран-при Бразилии, в которой финн стал третьим.

«Всю квалификацию у меня что-то было не так. Да и последняя попытка была так себе, однако её всё равно хватило для того, чтобы стать третьим. «Мерседес» пока намного быстрее», - сказал Райкконен.

Победу в квалификации одержал британец из «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Его партнер по по команде Нико Росберг стал вторым.

Напомним, предпоследняя гонка сезона состоится завтра, 13 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.