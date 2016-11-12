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Спинев назначен главным тренером сборной России по гребному спорту

Источник:  Федерация гребного спорта РоссииКомментарии

Главным тренером сборной России по гребному спорту назначен Николай Спинев.

Такое решение было принято в субботу на заседании нового состава президиума Федерации гребного спорта России.

На Олимпийских играх 2004 года в Афинах Спинев выиграл золото в составе четверки парной. Также он участвовал в Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Старшие тренеры основного, молодежного и юношеского составов будут определены членами президиума ФГСР позднее.

Отметим, что с 2013 года должность главного тренера сборной России занимал Сергей Верлин.

Напомним, в субботу на территории гребного канала в «Крылатском» состоялась отчетно-выборная конференция ФГСР, на которой президентом федерации был избран партнер Спинева по четверке парной на Играх в Афинах Алексей Свирин.

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