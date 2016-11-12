Боккетти и Промес тренировались по индивидуальной программе

Сегодня «Спартак» провели две тренировки. В занятиях приняли участие футболисты, не задействованные в национальных сборных.

Как сообщает официальный сайт «Спартака», в двухразовом режиме занимались десять игроков. Защитник Сальваторе Боккетти и полузащитник Квинси Промес по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Грузинский полузащитник Джано Ананидзе присоединится к «Спартаку» в воскресенье. В Москве он продолжит курс лечения.

Следующий матч в чемпионате России «Спартак» проведет дома против «Амкара» в 14-м туре. Матч состоится 20 ноября и начнется в 17:00 по Москве.