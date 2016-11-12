Боккетти и Промес тренировались по индивидуальной программе
Сегодня «Спартак» провели две тренировки. В
занятиях приняли участие футболисты, не задействованные в национальных сборных.
Как сообщает официальный сайт «Спартака», в
двухразовом режиме занимались десять игроков. Защитник Сальваторе Боккетти и
полузащитник Квинси Промес по-прежнему тренируются по индивидуальной программе.
Грузинский полузащитник Джано Ананидзе присоединится к «Спартаку» в
воскресенье. В Москве он продолжит курс лечения.
Следующий
матч в чемпионате России «Спартак» проведет дома против «Амкара» в 14-м туре.
Матч состоится 20 ноября и начнется в 17:00 по Москве.
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