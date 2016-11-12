Нико Росберг: Не всегда гонку выигрывает тот, кто завоевал поул
Пилот «Мерседес» Нико Росберг прокомментировал результаты
квалификации гран-при Бразилии, в которой немец стал вторым.
«Захватывающая квалификация. В концовке Льюис был чуточку быстрее, но я еще поборюсь. Я доволен своим кругом. Мы не раз видели в этом году, что не всегда гонку выигрывает тот, кто завоевал поул-позицию», - сказал Росберг.
Победу в квалификации одержал партнер Нико по команде
Льюис Хэмилтон.
Напомним, предпоследняя
гонка сезона состоится завтра, 13 ноября и начнется в 19:00 по московскому
времени.
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