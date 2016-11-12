Россияне Михайлин и Гольцов стали чемпионами мира по самбо
В Софии (Болгария) проходит чемпионат мира по
самбо. Золото в копилку сборной России принесли Вячеслав Михайлин и Денис
Гольцов.
Вячеслав Михайлин стал чемпионом мира в
весовой категории до 100 кг. В финале ему противостоял
представитель Белоруссии Андрей Казусенок, и Михайлин одержал победу со счетом
6:1. Денис Гольцов стал первым в боевом самбо в весовой категории свыше 100 кг.
Он досрочно победил представителя Узбекистана Олима Худайкулова.
Кроме этого, серебряную медаль в весовой
категории до 52 кг завоевала россиянка Анна Харитонова, бронзовые медали
достались Аймергену Аткунову в весовой категории до 57 кг и Наталии Казанцевой
в категории до 80 кг.
Чемпионат мира по самбо проходит в Софии с 11 по
13 ноября.
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