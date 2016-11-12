Россияне Михайлин и Гольцов стали чемпионами мира по самбо

В Софии (Болгария) проходит чемпионат мира по самбо. Золото в копилку сборной России принесли Вячеслав Михайлин и Денис Гольцов.

Вячеслав Михайлин стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг. В финале ему противостоял представитель Белоруссии Андрей Казусенок, и Михайлин одержал победу со счетом 6:1. Денис Гольцов стал первым в боевом самбо в весовой категории свыше 100 кг. Он досрочно победил представителя Узбекистана Олима Худайкулова.

Кроме этого, серебряную медаль в весовой категории до 52 кг завоевала россиянка Анна Харитонова, бронзовые медали достались Аймергену Аткунову в весовой категории до 57 кг и Наталии Казанцевой в категории до 80 кг.

Чемпионат мира по самбо проходит в Софии с 11 по 13 ноября.