Рияд Марез: Лучший тренер – Зидан, в «Лестер» подписал бы Месси, хотя он занял бы мое место
Полузащитник «Лестера»
Рияд Марез выбрал лучшего тренера и лучшего игрока.
«Лучший тренер в Англии – это наш Клаудио Раньери, но в мире я назову лучшим Зидана, потому что он выиграл Лигу чемпионов.
Кого бы я подписал в «Лестер», если бы у клуба был неограниченный бюджет? Месси. Хотя он занял бы мое место.
А в тройку лучших игроков мира входят Криштиану Роналду, Лео Месси и, наверное, Антуан Гризманн или Луис Суарес», – сказал Марез в интервью Goal.com.
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