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Рияд Марез: Лучший тренер – Зидан, в «Лестер» подписал бы Месси, хотя он занял бы мое место

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез выбрал лучшего тренера и лучшего игрока.

«Лучший тренер в Англии – это наш Клаудио Раньери, но в мире я назову лучшим Зидана, потому что он выиграл Лигу чемпионов.

Кого бы я подписал в «Лестер», если бы у клуба был неограниченный бюджет? Месси. Хотя он занял бы мое место.

А в тройку лучших игроков мира входят Криштиану Роналду, Лео Месси и, наверное, Антуан Гризманн или Луис Суарес», – сказал Марез в интервью Goal.com.

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