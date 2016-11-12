Менеджер «Терека»: Все билеты на матч Россия – Румыния проданы

Проданы все билеты на товарищеский матч между сборными России и Румынии. Об этом сообщил менеджер грозненского «Терека» Александр Федосеев.

«Стадион будет полный, это большое событие для Чеченской республики. Все билеты уже проданы. Румынских болельщиков будет порядка 150-200 человек. Думаю, что если бы это было в Европе, то приехало бы больше людей - логистика сложная. Мы в любом случае готовы их принять. С размещением проблем не будет, у нас достаточно гостиниц», - цитирует Федосеева «Р-Спорт».

Матч Россия – Румыния состоится в Грозном 15 ноября. Начало матча в 19:00 по Москве.