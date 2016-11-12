Месси предложили стать рестлером (видео)

Роналдо: Если бы мне пришлось выбирать между Месси и Криштиану, отдал бы «Золотой мяч» Роналду

Бывший форвард сборной Бразилии, «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо выразил мнение, что в этом году «Золотой мяч» должен получить нападающий «сливочных» Криштиану Роналду.