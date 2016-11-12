Месси предложили стать рестлером (видео)
Рестлеры из команды Alpha Team предложили нападающему «Барселоны» Лионелю Месси присоединиться к ним, пишет Lenta.ru.
«Месси, если ты хочешь нового вызова, приходи к нам в команду. Мы научим тебя броскам, научим, как надо бить, а ты немного поучишь нас своим ударам. Приходи и потренируйся с нами, мы ждем тебя», — говорится в сообщении. Рестлеры предложили футболисту выступать в бою по правилам шесть на шесть.
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