Дани Алвес: Я как Пикассо

Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира с Перу сравнил себя с Пабло Пикассо и заявил, что выступление в серии A сделало его сильнее. Матч с Перу станет для 33-летнего защитника сотым в составе «пентакампеонов».

«Я как Пикассо. Кто может меня понять, любит меня, а кто не может – все равно платит миллионы.

Я очень рад, что достиг такой отметки в матчах за сборную. Для меня честь быть здесь. С того самого момента, когда я в 15 лет оставил родителей, чтобы стать профессионалом, я знал, что всегда буду выкладываться на максимуме, при этом понимая, что твоего максимума не всегда достаточно.

Выступление в Италии действительно делает игрока сильнее. Тебе приходится прибавлять в чтении игры, что позволяет лучше понимать футбол. Я многому научился», – приводит Football Italia слова Алвеса.

Напомним, минувшим летом Дани Алвес перешел из «Барселоны» в «Ювентус», в составе которого забил один гол в семи матчах серии A.

Матч Перу – Бразилия пройдет в ночь на 16 сентября на Национальном стадионе в Лиме.