Хорватия обыграла Исландию в квалификации ЧМ-2018

Матч четвертого тура европейской квалификации чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и Исландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу сборной Хорватии.

Из-за санкций УЕФА в адрес Хорватского футбольного союза матч в Загребе прошел при пустых трибунах. Первый мяч на 15-й минуте забил Марсело Брозович, который в компенсированное время ударом из-за пределов штрафной оформил дубль. Хорватия набрала десять очков и на данный момент занимает первое место в группе I. У исландцев семь очков и второе место.

В следующем туре Хорватия примет Украину, а Исландия на выезде сыграет с Косово.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа I

4-й тур