Хорватия обыграла Исландию в квалификации ЧМ-2018
Матч четвертого тура европейской квалификации
чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и Исландии завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу сборной Хорватии.
Из-за санкций УЕФА в адрес Хорватского
футбольного союза матч в Загребе прошел при пустых трибунах. Первый мяч на 15-й
минуте забил Марсело Брозович, который в компенсированное время ударом из-за
пределов штрафной оформил дубль. Хорватия набрала десять очков и на данный
момент занимает первое место в группе I. У исландцев
семь очков и второе место.
В следующем туре Хорватия примет Украину, а
Исландия на выезде сыграет с Косово.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа I
4-й тур
Матч
Хорватия - Исландия - 2:0 (1:0)
Голы
Брозович 15 (1:0). Брозович 90 (2:0).
Состав
Хорватия: Субашич, Пиварич, Чорлука, Врсалько, Вида, Ракитич, Перишич, Ковачич, Брозович, Бадель, Манджукич
Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Магнуссон, Бьярнасон Т., Гуннарссон, Арнасон, Бьярнасон Б., Сигурдссон Г., Гудмундссон, Бодварссон
Предупреждения:
нет - Бьярнасон Т., 19
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
12 ноября 20:00, Максимир, Онлайн-трансляция