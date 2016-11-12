Гол Маклина принес победу Ирландии в матче с Австрией
В матче четвертого тура группового этапа отборочного
раунда чемпионата мира 2018 года сборная Ирландии на выезде обыграла команду
Австрии со счетом 1:0.
Единственный гол в
матче на 48-й минуте забил полузащитник гостей Джеймс Макклин.
Эта победа стала
третьей к ряду для сборной Ирландии, которая возглавляет группу D c десятью очками, а австрийцы потерпели второе поражение
подряд и расположились на четвертом месте, имея в активе четыре очка.
В следующем туре
Ирландия 24 марта 2017 года примет Уэльс, а Австрия в этот же день сыграет с
командой Молдовы.
ЧМ 2018. Отборочный раунд
Группа D.
4-й тур
Матч
Австрия - Ирландия - 0:1 (0:0)
Голы
Маклин 48 (0:1).
Состав
Австрия: Озкан, Виммер, Хинтереггер, Драгович, Кляйн, Алаба, Баумгартлингер, Шопф (Шауб, 57), Забитцер, Янко, Арнаутович
Ирландия: Рэндольф, Коулмэн, Кларк, Даффи, Маклин, Артер, Брэйди, Хендрик, Хулэхэн, Уилан (Мейлер, 24), Уолтерс
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
12 ноября 20:00, Эрнст Хаппель, Онлайн-трансляция