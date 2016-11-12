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Гол Маклина принес победу Ирландии в матче с Австрией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Ирландии на выезде обыграла команду Австрии со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник гостей Джеймс Макклин.

Эта победа стала третьей к ряду для сборной Ирландии, которая возглавляет группу D c десятью очками, а австрийцы потерпели второе поражение подряд и расположились на четвертом месте, имея в активе четыре очка.

В следующем туре Ирландия 24 марта 2017 года примет Уэльс, а Австрия в этот же день сыграет с командой Молдовы.

ЧМ 2018. Отборочный раунд
Группа D.
4-й тур

Матч

Австрия - Ирландия - 0:1 (0:0)

Голы

Маклин 48 (0:1).

Состав

Австрия: Озкан, Виммер, Хинтереггер, Драгович, Кляйн, Алаба, Баумгартлингер, Шопф (Шауб, 57), Забитцер, Янко, Арнаутович

Ирландия: Рэндольф, Коулмэн, Кларк, Даффи, Маклин, Артер, Брэйди, Хендрик, Хулэхэн, Уилан (Мейлер, 24), Уолтерс

Предупреждения:

Драгович, 53 - Даффи, 45

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

12 ноября 20:00, Эрнст Хаппель, Онлайн-трансляция

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