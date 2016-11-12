Гол Маклина принес победу Ирландии в матче с Австрией

В матче четвертого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Ирландии на выезде обыграла команду Австрии со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник гостей Джеймс Макклин.

Эта победа стала третьей к ряду для сборной Ирландии, которая возглавляет группу D c десятью очками, а австрийцы потерпели второе поражение подряд и расположились на четвертом месте, имея в активе четыре очка.

В следующем туре Ирландия 24 марта 2017 года примет Уэльс, а Австрия в этот же день сыграет с командой Молдовы.

ЧМ 2018. Отборочный раунд

Группа D.

4-й тур