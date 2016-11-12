Грузия упустила победу в матче с Молдавией
Грузия и Молдавия
сыграли вничью (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира на стадионе
Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
На 16-й минуте полузащитник «Легии» Валерий Казаишвили вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 78-й минуте благодаря голу полузащитника «Ростова» Александра Гацкана.
Таким образом, Молдавия набрала первое очко в отборочном цикле, а у Грузии стало два очка. Обе команды замыкают турнирную таблицу в группе D.
В пятом туре 24 марта 2017 года Грузия примет Сербию, а Молдавия сыграет в гостях с Австрией.
Тбилиси (Грузия)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Группа D
4-й тур
Матч
Голы
Казаишвили 16 (1:0). Гацкан 78 (1:1).
Состав
Грузия: Лория, Кверквелия, Наваловский, Какабадзе, Кашия, Даушвили, Окриашвили, Гвилия, Казаишвили, Чантурия, Квилитая
Молдавия: Чебану, Бордиян, Епуряну, Болохан, Жардан, Посмак, Рацу (Головатенко, 41), Михайлов, Гацкан, Бугаев, Сидоренко
Предупреждения:
Судья:
Георгий Кабаков (Болгария)
Место и дата
12 ноября 20:00, Борис Пайчадзе, Онлайн-трансляция