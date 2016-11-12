Денис Попов: Лучше мы сейчас все матчи по 0:5 проиграем, а в 2018-м все игры выиграем

Бывший нападающий сборной России, ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов поделился впечатлениями от игры национальной сборной с командой Катара (1:2).

- Увидели в игре российской команды против Катара какие-то светлые пятна?

«Самое светлое пятно - это Панченко, который наконец-то дебютировал за сборную. Если серьёзно, то я пока не вижу в сборной никаких проблем. Пришёл новый тренер, выбрал свою стратегию - дать шанс всем, посмотреть на тренировках и в играх всех кандидатов. Поэтому, естественно, сейчас говорить о каком-то результате бессмысленно. А мы начинаем наводить панику, искать виноватых, умничать, сгущать эти краски, тучи: не можем обыграть Катар или ещё кого-то. Да ради бога: лучше мы сейчас все товарищеские матчи по 0:5 проиграем, а в 2018-м все свои игры выиграем. То есть всё покажет результат на чемпионате мира», - сказал Попов Euro-Football.ru.

Напомним, матч в Дохе завершился победой сборной Катара со счетом 2:1. В концовке встречи Александр Кокорин не реализовал пенальти.

Следующий товарищеский матч сборная России сыграет 15 ноября в Грозном с командой Румынии.