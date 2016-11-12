Турция победила Косово и догнала Украину

Турция одержала победу над Косово (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира на «Анталья Арене».

Голы в матче забили форвард китайского «Бейцзин Гоань» Бурак Йылмаз и полузащитник «Фенербахче» Волкан Шен.

После этого матча Турция набрала пять очков и догнала Украину, которая свой матч четвертого тура проведет также сегодня с Финляндией. У сборной Косова остается одно очко.

В пятом туре 24 марта 2017 года Турция примет Финляндию, а Косово сыграет дома с Исландией.

Анталья (Турция)

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Группа I

4-й тур