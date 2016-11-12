Турция победила Косово и догнала Украину
Турция одержала
победу над Косово (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира на «Анталья
Арене».
Голы в матче забили форвард китайского «Бейцзин Гоань» Бурак Йылмаз и полузащитник «Фенербахче» Волкан Шен.
После этого матча Турция набрала пять очков и догнала Украину, которая свой матч четвертого тура проведет также сегодня с Финляндией. У сборной Косова остается одно очко.
В пятом туре 24 марта 2017 года Турция примет Финляндию, а Косово сыграет дома с Исландией.
Анталья (Турция)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Группа I
4-й тур
Матч
Голы
Йылмаз 51 (1:0). Шен 55 (2:0).
Состав
Турция: Бабакан, Генюл, Калдырым, Чалик, Чалханоглу, Инан, Озьякуп (Малли, 46), Шен, Топал, Туран, Йылмаз
Косово: Уйкани, Пниши, Ррахмани, Зенели, Муриги, Рашика, Шала, Бериша В., Алуши, Пердедай, Крьезу
Предупреждения:
Йылмаз, 44 - Ррахмани, 21; Алуши, 37
Судья:
Тамаш Богнар (Венгрия)
Место и дата
12 ноября 20:00, Анталья Арена, Онлайн-трансляция