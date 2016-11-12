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Турция победила Косово и догнала Украину

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Турция одержала победу над Косово (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира на «Анталья Арене».

Голы в матче забили форвард китайского «Бейцзин Гоань» Бурак Йылмаз и полузащитник «Фенербахче» Волкан Шен.

После этого матча Турция набрала пять очков и догнала Украину, которая свой матч четвертого тура проведет также сегодня с Финляндией. У сборной Косова остается одно очко.

В пятом туре 24 марта 2017 года Турция примет Финляндию, а Косово сыграет дома с Исландией.

Анталья (Турция)

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Группа I

4-й тур

Матч

Турция - Косово - 2:0 (0:0)

Голы

Йылмаз 51 (1:0). Шен 55 (2:0).

Состав

Турция: Бабакан, Генюл, Калдырым, Чалик, Чалханоглу, Инан, Озьякуп (Малли, 46), Шен, Топал, Туран, Йылмаз

Косово: Уйкани, Пниши, Ррахмани, Зенели, Муриги, Рашика, Шала, Бериша В., Алуши, Пердедай, Крьезу

Предупреждения:

Йылмаз, 44 - Ррахмани, 21; Алуши, 37

Судья:

Тамаш Богнар (Венгрия)

Место и дата

12 ноября 20:00, Анталья Арена, Онлайн-трансляция

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