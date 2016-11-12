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Фернандес победил на Гран-при в Париже, Дмитриев – девятый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) завершились соревнования в одиночном катании у мужчин. Победу одержал испанский фигурист Хавьер Фернандес.

Победитель показал результат 285,38  балла. Вторым стал представитель Казахстана Денис Тен - 269,26 балла. Третье место у американца Адама Риппона – 267,53 балла. Россиянин Артур Дмитриев, который после короткой программы был последним, с результатом 218,70 балла поднялся на девятое место.

Фигурное катание. Гран-При

Париж (Франция)

Одиночное катание. Мужчины

Итоговый результат

1. Хавьер Фернандес (Испания) 285,38

2. Денис Тен (Казахстан) 269,26

3. Адам Риппон (США) 267,53

4. Нэтан Чен (США) 264,80

5. Такахито Мура (Япония) 248,42

6. Йорик Хендрикс (Бельгия) 230,47

7. Миша Ге (Узбекистан) 229,06

8. Шафик Бессеге (Франция) 225,02

9. Артур Дмитриев (Россия) 218,70

10. Брендан Керри (Австралия) 199,40

11. Иван Ригини (Италия) 185,81

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