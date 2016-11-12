Анатолий Тимощук: Я помню каждый эпизод чемпионского матча с «Сатурном»

11 ноября 2007 года «Зенит» стал чемпионом России, обыграв в последнем туре «Сатурн» со счетом 1:0. Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, который сейчас выступает за «Кайрат», сказал, что хорошо помнит эту игру.

«Думаю, у всех ребят из того состава такие ощущения, что это было вчера. До сих пор очень яркие эмоции. Сейчас же у всех есть аккаунты в социальных сетях, и иногда там натыкаюсь на комментарии, что подобные переживания вновь очень тяжело испытать. Я думаю то, что делала наша команда в то время - это незабываемо и вряд ли возможно повторить. Ведь это было впервые.

Я в том матче помню каждый эпизод, когда судья не назначил пенальти, например! В ворота «Сатурна» минимум один мы могли пробивать. Я помню то не очень качественное поле, да и вообще не очень хорошие условия. Но игра действительно получилась чемпионской. Для нас, футболистов, которые были частью той команды, даже если кто-то еще продолжает играть в футбол, это незабываемые воспоминания. Вот там, конечно, эмоции были! Такое никогда не повторится», - цитирует Тимощука «Спортфакт».

37-летний Анатолий Тимощук вместе с «Зенитом» дважды становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В 2007 году «Зенит» впервые стал чемпионом России, до этого команда была чемпионом СССР в 1984 году.