Анатолий Тимощук: Я помню каждый эпизод чемпионского матча с «Сатурном»
11 ноября 2007 года «Зенит» стал чемпионом России,
обыграв в последнем туре «Сатурн» со счетом 1:0. Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий
Тимощук, который сейчас выступает за «Кайрат», сказал, что хорошо помнит эту
игру.
«Думаю, у всех ребят из того состава такие
ощущения, что это было вчера. До сих пор очень яркие эмоции. Сейчас же у всех
есть аккаунты в социальных сетях, и иногда там натыкаюсь на комментарии, что
подобные переживания вновь очень тяжело испытать. Я думаю то, что делала наша
команда в то время - это незабываемо и вряд ли возможно повторить. Ведь это
было впервые.
Я в том матче помню каждый эпизод, когда
судья не назначил пенальти, например! В ворота «Сатурна» минимум один мы могли
пробивать. Я помню то не очень качественное поле, да и вообще не очень хорошие
условия. Но игра действительно получилась чемпионской. Для нас, футболистов,
которые были частью той команды, даже если кто-то еще продолжает играть в
футбол, это незабываемые воспоминания. Вот там, конечно, эмоции были! Такое
никогда не повторится», - цитирует Тимощука «Спортфакт».
37-летний Анатолий Тимощук вместе с «Зенитом»
дважды становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок России, Кубок УЕФА и
Суперкубок УЕФА. В 2007 году «Зенит» впервые стал чемпионом России, до этого
команда была чемпионом СССР в 1984 году.