Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Австрия0 : 1Ирландия
Футбол  Хорватия2 : 0Исландия
Футбол  Украина0 : 0Финляндия
Футбол  Грузия1 : 1Молдавия
Футбол  Уэльс0 : 0Сербия
Футбол  Испания0 : 0Македония
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Тимощук: Я помню каждый эпизод чемпионского матча с «Сатурном»

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

11 ноября 2007 года «Зенит» стал чемпионом России, обыграв в последнем туре «Сатурн» со счетом 1:0. Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, который сейчас выступает за «Кайрат», сказал, что хорошо помнит эту игру.

«Думаю, у всех ребят из того состава такие ощущения, что это было вчера. До сих пор очень яркие эмоции. Сейчас же у всех есть аккаунты в социальных сетях, и иногда там натыкаюсь на комментарии, что подобные переживания вновь очень тяжело испытать. Я думаю то, что делала наша команда в то время - это незабываемо и вряд ли возможно повторить. Ведь это было впервые.

Я  в том матче помню каждый эпизод, когда судья не назначил пенальти, например! В ворота «Сатурна» минимум один мы могли пробивать. Я помню то не очень качественное поле, да и вообще не очень хорошие условия. Но игра действительно получилась чемпионской. Для нас, футболистов, которые были частью той команды, даже если кто-то еще продолжает играть в футбол, это незабываемые воспоминания. Вот там, конечно, эмоции были! Такое никогда не повторится», - цитирует Тимощука «Спортфакт».

37-летний Анатолий Тимощук вместе с «Зенитом» дважды становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В 2007 году «Зенит» впервые стал чемпионом России, до этого команда была чемпионом СССР в 1984 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Боккетти и Промес тренировались по индивидуальной программеСегодня «Спартак» провели две тренировки. В занятиях приняли участие футболисты, не задействованные в национальных сборных.«Спартак» подтвердил травму Зе ЛуишаФорвард «Спартака» Зе Луиш получил травму в расположении сборной Кабо-Верде. Информацию об этом подтвердил официальный сайт столичного клуба.У полузащитника «Анжи» Габриэля Обертана умер отецУ французского полузащитника «Анжи» Габриэля Обертана умер отец, сообщает официальный твиттер махачкалинской команды.Дмитрий Селюк: Выступаю за то, чтобы Траоре покинул ЦСКА и перешел в другой чемпионатАгент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем своего подопечного. Он считает, что Траоре нужно покинуть российский клуб.В Финляндии вышла книга о семье ЕременкоВ Финляндии вышла книга о футбольной семье Еременко, сообщает yle.fi.Олег Терехин: Игра у «Спартака» не фонтан, но другие играют еще хужеИзвестный в прошлом российский нападающий Олег Терехин поделился мнением о борьбе за чемпионство в премьер-лиге.Аксель Витсель: Да, «Ювентус» мной интересуется, но я никуда не спешуПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о возможном переходе в «Ювентус».Владимир Путин: К игрокам должны быть определенные требования: отыграл в России какое-то время, потом можешь уехатьПрезидент РФ Владимир Путин высказал свое мнение по поводу отъезда российских футболистов и хоккеистов за границу. Он считает, что переходы нужно упорядочить на законодательном уровне.«Локомотив» провел тренировку, несмотря на ледяной дождь (видео)Футболисты столичного «Локомотива» провели тренировку на своей базе в Баковке, несмотря на сложные погодные условия.Информация о переговорах Карреры со «Спартаком» о продлении контракта не соответствует действительностиИнформация о переговорах между главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и руководством красно-белых о новом контракте не соответствует действительности, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Юрист: Возможно, вердикт по делу Еременко не вынесут и в понедельникРоссийский юрист Артем Пацев, защищавший интересы Романа Еременко на заседании в УЕФА, рассказал, когда ждать окончательного вердикта.Леонид Слуцкий: Дзагоев должен приступить к тренировкам в общей группе после игры с «Арсеналом»Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил о сроках восстановления травмированных игроков команды.Дзагоев провел тренировку в тренажерном залеПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел тренировку в тренажерном зале.Каррера ведет со «Спартаком» переговоры по продлении контрактаГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может продлить соглашение со столичным клубом.Игорь Чугайнов: Семин все тот же, только огонек уже не тотБывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов рассказал, как изменился главный тренер железнодорожников Юрий Семин.ЦСКА уступил «Уфе» в контрольном матчеЦСКА в Москве уступил «Уфе» (0:1) в контрольном матче.Массимо Каррера: Надеюсь вернуться в «Ювентус»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что надеется вернуться в туринский «Ювентус».Георгий Мелкадзе: Уверен, что смогу выиграть трофеи со «Спартаком»Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе признался, что мечтает выиграть титул в составе красно-белых.Зе Луиш получил небольшую травму в расположении сборной Кабо-ВердеНападающий московского «Спартака» Зе Луиш получил небольшое повреждение. Сейчас он находится в расположении сборной Кабо-Верде.Президент футбольного клуба «Краснодар» встретился с болельщикамиВ четверг на стадионе «Краснодар» состоялась встреча основателя и президента клуба Сергея Галицкого с лидерами объединений болельщиков «горожан». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сатурн
Сатурнкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощуквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение