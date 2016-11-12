Макс Ферстаппен: Надеюсь, что в воскресенье зарядит дождь

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен оценил свое четвертое место по итогам квалификации Гран-при Бразилии на трассе в Интерлагосе.

«В третьем сегменте не все вышло гладко. Мой первый сектор во время последней попытки был хорош, я шел с опережением графика на 0,2 секунды, однако затем в восьмом повороте немного потерял сцепление, после чего мои шины «ушли».

Я уверен, что мы будем не так далеко от «Феррари». Но завтра погода должна ухудшиться, и я очень надеюсь, что зарядит дождь! Обожаю выступать в таких условиях», – приводит Autosport слова голландца.

Напомним, поул-позишн завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место занял его партнер по команде – Нико Росберг, а третьим стал Кими Райкконен на «Феррари».

Гонка пройдет в воскресенье. Начало – 19:00 (мск).