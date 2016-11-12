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Василий Карасев: Надеюсь, Тимма будет готов к игре с «Нижним Новгородом»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Единой Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

— В субботу с утра мы уже тренировались в «Юбилейном», разбирали игру «Нижнего Новгорода». Тимма еще с командой не работал, у него проходили восстановительные процедуры, но, надеюсь, что к вечеру он уже будет готов.

В начале сезона «Нижний» проиграл несколько встреч, но затем обыграл «Калев» и победил в своём кубковом матче. У них есть баскетболисты, которые могут сделать игру. Неплохо выступают сейчас и россияне: например, Григорьев, Стребков. Легкой прогулки точно не будет. Нам нужно выложиться на 100 процентов, что мы и постараемся сделать, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита». 

Напомним, матч «Зенит» - «Нижний Новгород» пройдет 13 ноября в «Юбилейном» и начнется в 20:00.

Перед этим матчем «Зенит» с четырьмя победами после пяти игр находится на третьем месте, а «Нижний», имеющий на своем счету одну победу, занимает 12 строчку в турнирной таблице.  

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