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Гарсия обыграла Квитову и сравняла счет в финальном матче Кубка Федерации между Францией и Чехией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вторая игра финального матча Кубка Федерации между француженкой Каролин Гарсией и чешкой Петрой Квитовой завершился победой французской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (6), 6:3 в пользу Гарсии.

Матч продолжался один час и 50 минут. Квитова сделала больше эйсов (5:2) и совершила больше двойных ошибок (8:6). Общий счет матча стал равным – 1:1.

Кубок Федерации. Финал

Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия) - 7:6 (6), 6:3.

Франция – Чехия – 1:1

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