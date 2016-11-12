Гарсия обыграла Квитову и сравняла счет в финальном матче Кубка Федерации между Францией и Чехией
Вторая игра финального матча Кубка Федерации
между француженкой Каролин Гарсией и чешкой Петрой Квитовой завершился победой
французской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (6), 6:3 в пользу Гарсии.
Матч продолжался один час и 50 минут. Квитова
сделала больше эйсов (5:2) и совершила больше двойных ошибок (8:6). Общий счет
матча стал равным – 1:1.
Кубок Федерации. Финал
Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия)
- 7:6 (6), 6:3.
Франция – Чехия – 1:1
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