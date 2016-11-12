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Врач «Пармы» Буторин спас жизнь человеку во время авиаперелета

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Врач баскетбольного клуба «Парма» (Пермь) Андрей Буторин спас жизнь человеку. Это произошло во время во время авиаперелета «Пермь – Москва».

Как сообщает официальный сайт клуба, команда летела на матч с ЦСКА, когда одной из пассажирок стало плохо. По словам врача, у онкобольной женщины закружилась голова и упало давление. Нормализовать состояние пассажирки удалось с помощью гормонального укола. Сразу же по прилету, самолет встретила скорая помощь, которая приняла шефство над пациенткой из рук Буторина.

Ранее врач «Пармы» дважды помогал пассажирам на авиарейсах с сообщением «Владивосток – Москва». 

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