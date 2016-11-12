Врач «Пармы» Буторин спас жизнь человеку во время авиаперелета
Врач баскетбольного клуба «Парма» (Пермь) Андрей Буторин спас жизнь
человеку. Это произошло во время во время авиаперелета «Пермь – Москва».
Как сообщает официальный сайт клуба, команда
летела на матч с ЦСКА, когда одной из пассажирок стало плохо. По словам врача,
у онкобольной женщины закружилась голова и упало давление. Нормализовать
состояние пассажирки удалось с помощью гормонального укола. Сразу же по
прилету, самолет встретила скорая помощь, которая приняла шефство над
пациенткой из рук Буторина.
Ранее врач «Пармы» дважды
помогал пассажирам на авиарейсах с сообщением «Владивосток – Москва».
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