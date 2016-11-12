Финляндия – Украина. На матче присутствует президент УЕФА Чеферин
Президент УЕФА прибыл в Одессу и посетил матч
квалификации ЧМ-2018 между сборными Украины и Финляндии. Об этом в своем эфире
сообщил украинский телеканал «Футбол 1».
Напомним, что накануне Чеферин побывал в Киеве и
встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Они обсудили проведение в
Киеве финального матча Лиги чемпионов в 2018 году. Кроме того, Чеферин сказал,
что УЕФА не будет менять свою позицию по футболу в Крыму – запрет на проведение
матчей под эгидой РФС на полуострове останется в силе.
Матч начался в 22:45 по Москве.
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