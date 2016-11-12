Финляндия – Украина. На матче присутствует президент УЕФА Чеферин

Президент УЕФА прибыл в Одессу и посетил матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Украины и Финляндии. Об этом в своем эфире сообщил украинский телеканал «Футбол 1».

Напомним, что накануне Чеферин побывал в Киеве и встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Они обсудили проведение в Киеве финального матча Лиги чемпионов в 2018 году. Кроме того, Чеферин сказал, что УЕФА не будет менять свою позицию по футболу в Крыму – запрет на проведение матчей под эгидой РФС на полуострове останется в силе.

Матч начался в 22:45 по Москве.