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День в истории. Альбине Ахатовой – 40 лет

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

13 ноября исполняется 40 лет прославленной российской биатлонистке Альбине Ахатовой.

Альбина Ахатова родилась в Никольске (Вологодская область). С детства она увлекалась лыжным спортом. Обучать азам этого мастерства Альбину взялся ее отец Хамит – заслуженный тренер. Плотно заниматься биатлоном Альбина начала с 1993 года под руководством Леонида Гурьева.

Первые серьезные успехи пришли к Альбине в 1994 году. Тогда биатлонистка добыла две золотых медали, одну серебряную в Арктических играх.

На зимних Олимпийских играх Ахатова завоевывала золото (2006 – эстафета), три бронзы (2002 – эстафета, 2006 – индивидуальная гонка, гонка преследования), а также серебро (1998 – эстафета).

Больших побед биатлонистка достигала и на чемпионатах мира. Там Ахатова завоевала четыре золотых медали (1998 – командная гонка, 2000 – эстафета, 2003 – эстафета и масс-старт), четыре серебряных (1999, 2004, 2008) и две бронзовых (1999, 2008).

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