«Кубань» победила «Хипо» в первом матче
«Кубань» одержала
победу над «Хипо» (29:23) в первом матче третьего раунда Кубка ЕГФ в Вене.
Самым результативным игроком матча стала левая полусредняя «Кубани» Виктория Жилинскайте, забившая девять голов.
Отметим, что за «Хипо» сыграла бывший голкипер «Ростов-Дона» и «Звезды» Ольга Санько.
Ответный матч пройдет 20 ноября в Краснодаре.
Вена (Австрия)
Кубок ЕГФ
Женщины
3-й раунд
1-й матч
«Хипо» (Австрия) – «Кубань»
(Россия) – 23:29 (9:16)
«Кубань»: Калинина, Михайлюта; В. Жилинскайте (9), Кузнецова (4), Лисцевич (4), Антонова (3), Ускова (3), Судакова (2), Даньшина (1), Горшенина (1), Маренникова (1), Я. Жилинскайте (1), Дивак, Дьяченко, Гаряева, Свитанько.
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