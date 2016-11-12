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«Кубань» победила «Хипо» в первом матче

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«Кубань» одержала победу над «Хипо» (29:23) в первом матче третьего раунда Кубка ЕГФ в Вене.

Самым результативным игроком матча стала левая полусредняя «Кубани» Виктория Жилинскайте, забившая девять голов.

Отметим, что за «Хипо» сыграла бывший голкипер «Ростов-Дона» и «Звезды» Ольга Санько.

Ответный матч пройдет 20 ноября в Краснодаре.

Вена (Австрия)

Кубок ЕГФ

Женщины

3-й раунд

1-й матч

«Хипо» (Австрия) – «Кубань» (Россия) – 23:29 (9:16)

«Кубань»: Калинина, Михайлюта; В. Жилинскайте (9), Кузнецова (4), Лисцевич (4), Антонова (3), Ускова (3), Судакова (2), Даньшина (1), Горшенина (1), Маренникова (1), Я. Жилинскайте (1), Дивак, Дьяченко, Гаряева, Свитанько.

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