НБА. «Нью-Орлеан» - «Лейкерс», «Торонто» - «Нью-Йорк» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная баскетбольная ассоциация
Регулярный чемпионат
13 ноября
Матч
Индиана - Бостон - 76:79 Перерыв
Место и дата
13 ноября 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Орлеан - Лейкерс - 81:96 4-ая четверть
Место и дата
13 ноября 03:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Атланта - Филадельфия - 59:55 3-ая четверть
Место и дата
13 ноября 03:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Торонто - Нью-Йорк - 60:61 3-ая четверть
Место и дата
13 ноября 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Майами - Юта - 37:39 2-ая четверть
Место и дата
13 ноября 04:00, Америкэн Эйрлайнз Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Миннесота - Клипперс - 44:50 2-ая четверть
Место и дата
13 ноября 04:00, Таргет Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Хьюстон - Сан-Антонио - 31:38 2-ая четверть
Место и дата
13 ноября 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Чикаго - Вашингтон - 44:44 2-ая четверть
Место и дата
13 ноября 04:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Милуоки - Мемфис - 14:11 1-ая четверть
Место и дата
13 ноября 04:30, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 05:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция