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НБА. «Нью-Орлеан» - «Лейкерс», «Торонто» - «Нью-Йорк» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация

Регулярный чемпионат

13 ноября

Матч

Индиана - Бостон - 76:79 Перерыв

Место и дата

13 ноября 03:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Орлеан - Лейкерс - 81:96 4-ая четверть

Место и дата

13 ноября 03:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Атланта - Филадельфия - 59:55 3-ая четверть

Место и дата

13 ноября 03:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Нью-Йорк - 60:61 3-ая четверть

Место и дата

13 ноября 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Майами - Юта - 37:39 2-ая четверть

Место и дата

13 ноября 04:00, Америкэн Эйрлайнз Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Миннесота - Клипперс - 44:50 2-ая четверть

Место и дата

13 ноября 04:00, Таргет Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Хьюстон - Сан-Антонио - 31:38 2-ая четверть

Место и дата

13 ноября 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Вашингтон - 44:44 2-ая четверть

Место и дата

13 ноября 04:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Милуоки - Мемфис - 14:11 1-ая четверть

Место и дата

13 ноября 04:30, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Денвер - Детройт

Место и дата

13 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Финикс - Бруклин

Место и дата

13 ноября 05:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция

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