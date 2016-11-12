Сборная Кабо-Верде без Зе Луиша уступила Буркина-Фасо в квалификации ЧМ-2018

Матч квалификации чемпионата мира 2018 года в Африке между сборными Кабо-Верде и Буркина-Фасо завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Буркина-Фасо.

Напомним, что за Кабо-Верде из-за травмы не сыграл нападающий «Спартака» Зе Луиш. В составе победителей отличились Бану Диавара и Прежус Накулма.

В группе D сборная Кабо-Верде пока не набрала ни одного очка. Команда Буркина-Фасо лидирует с четырьмя очками. С аналогичным количеством очков сборная ЮАР идет второй, а сборная Сенегала на третьем месте, у них три очка.

ЧМ-2018. Квалификация

Африка

Группа D

2-й тур