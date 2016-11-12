Сборная Кабо-Верде без Зе Луиша уступила Буркина-Фасо в квалификации ЧМ-2018
Матч квалификации чемпионата мира 2018 года в
Африке между сборными Кабо-Верде и Буркина-Фасо завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Буркина-Фасо.
Напомним, что за Кабо-Верде из-за травмы не
сыграл нападающий «Спартака» Зе Луиш. В составе победителей отличились Бану Диавара и
Прежус Накулма.
В группе D сборная Кабо-Верде пока не набрала ни одного очка.
Команда Буркина-Фасо лидирует с четырьмя очками. С аналогичным количеством
очков сборная ЮАР идет второй, а сборная Сенегала на третьем месте, у них три
очка.
ЧМ-2018. Квалификация
Африка
Группа D
2-й тур
Матч
Кабо-Верде - Буркина-Фасо - 0:2 (0:0)
Место и дата
12 ноября 20:00, , Онлайн-трансляция
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