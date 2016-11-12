Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Факел
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Балтика- : -Динамо
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Футбол  Португалия- : -Латвия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Касперович: Не попавшие в состав сборной смогут отобраться на Кубок мира через «Ижевскую винтовку»

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выбор состава мужской команды на сбор в Бейтостолене.

«Состав тренерский штаб определил на основании показателей спортсменов в подготовительном периоде. Биатлонисты, не пробившиеся в состав, в декабре будут готовиться и выступать на внутрироссийских соревнованиях в составе своих регионов. Отобраться на январские международные старты они смогут через «Ижевскую винтовку» – по два спортсмена на Кубок мира и Кубок IBU.

В Бейтостолене сейчас идеальные условия – есть снег, а температура очень мягкая, минус 5–7 градусов. Будут отличные возможности для работы. 20 ноября у нас запланирована контрольная тренировка у мужской команды. На первом этапе Кубка IBU шесть биатлонистов выступят в первом спринте, а на вторую гонку двое человек будут заменены. После этого тренерский штаб определит итоговый состав мужской команды на этап Кубка мира в Эстерсунде. Все прозрачно – если спортсмен будет готов выступать на Кубке мира, то он такую возможность получит. Ранее на тренерском совете было принято решение, что Антон Шипулин, Антон Бабиков и Евгений Гараничев участвуют в первых трех этапах Кубка мира», – приводит слова Касперовича официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 27 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).

В состав женской команды на сбор в Бейтостолене вошли: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Юрий Шопин, Семен Сучилов, Тимур Махамбетов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ирина Услугина: Промахи позволили «проработаться» на трассеРоссийская биатлонистка Ирина Услугина, вошедшая в состав сборной России на международные соревнования в 2016 году, оценила свое выступление на контрольных стартах в Тюмени, где она заняла шестое место в спринте и четвертое – в масс-старте.Екатерина Шумилова: Довольна своей формой по сравнению с предыдущими годамиСеребряный призер Олимпийских игр Екатерина Шумилова оценила свою форму после победы в масс-старте в рамках контрольных стартов сборной России в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкамПеред стартом Кубка мира по биатлону российский биатлонист Антон Шипулин выступит на Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Свердловской области.Слепцова и Кайшева вошли в состав сборной России на Кубок мира и Кубок IBU, Виролайнен в составе нетТренерский штаб сборной России определил состав команды на этапы Кубка мира и Кубка IBU. В женскую команду вошли Светлана Слепцова и Уляьна Кайшева.Домрачева возобновила тренировки на снегуБелорусская битлонистка Дарья Домрачева приступила к тренировкам на снегу. Об этом сообщает фан-клуб спортсменки Вконтакте.Александр Тихонов: Вилухина загубила свой талант. Ей надо было слушать меняЧетырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал завершение карьеры российской биатлонисткой Ольгой Вилухиной. Он считает, что Вилухина могла добиться большего.Алексей Слепов: Заходя на штрафной круг, напеваю «Карусель, карусель…»Трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов рассказал о подготовке в межсезонье и целях на предстоящий сезон.Рико Гросс: Хочется победить в общем зачете Кубка нацийСтарший тренер мужской сборной России Рико Гросс рассказал о задачах команды на сезон.Александр Касперович: Главная цель на сезон – комплектование команды на ОИ-2018Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о том, как команда готовится к новому сезону.Александр Тихонов: Я подписал переход Домрачевой из России в Беларусь, ее можно было удержатьЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал об обстоятельствах перехода биатлонистки Дарьи Домрачевой в сборную Белоруссии.«Матч ТВ» не покажет стартовую гонку Кубка мира по биатлону из-за Формулы-1Первая гонка Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 (классическая смешанная эстафета) не будет показана в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Вместо нее канал собирается показать заключительную гонку сезона Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.Ольга Подчуфарова: Главное – пройти сезон без срывовРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировал контрольный сбор в Тюмени в преддверии нового сезона.Группа Гросса начала сбор в ТюмениМужская сборная России начала сбор в тюменском центре «Жемчужина Сибири», где будет тренироваться группа немецкого специалиста Рико Гросса, сообщает АСН «Тюменская Арена».Виталий Норицын: Хотелось бы вернуть максимальную квоту в Кубке мираСтарший тренер женской сборной России Виталий Норицын не стал оценивать готовность команды, но обозначил задачи на сезон.Валерий Медведцев: Задача на сезон – завоевание хотя бы одной медали на ЧМ и успешное выступление в Южной КорееСтарший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Медведцев назвал задачи команды на предстоящий сезон.Екатерина Шумилова: Прошлый сезон получился провальным, буду реабилитироватьсяСеребряный призер Олимпийских игр в Сочи Екатерина Шумилова рассказала о заключительном этапе подготовки к сезону, который проходит в Тюмени.Александр Касперович: Вернулись к средствам подготовки, которые успешно применялись 10-15 лет назадГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, какие изменения произошли в подготовке команды к сезону.Антон Бабиков: Решили с тренерами, что мне лучше подойдет подготовка в группе ПадинаРоссийский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему выбрал для подготовки к сезону группу Андрея Падина, а не другого старшего тренера мужской команды – Рико Гросса.Анастасия Кузьмина: Шипулин превзойдет Фуркада, как только ему перестанут этого желатьДвукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина уверена в том, что Антону Шипулину по силам бросить вызов французу Мартену Фуркаду в борьбе за Большой хрустальный глобус.Алексей Слепов: Приезжаю домой и копаю с родителями картошкуАлексей Слепов: Приезжаю домой и копаю с родителями картошкуОдин из лидеров сборной России по биатлону Алексей Слепов в интервью «Советскому спорту» рассказал о подготовке к новому сезону.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Евгений Гараничев
Евгений Гараничеввсе новости
Антон Бабиков
Антон Бабиковвсе новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости
Александр Касперович
Александр Касперовичвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок IBU
Кубок IBU

Cпецпредложение