Александр Касперович: Не попавшие в состав сборной смогут отобраться на Кубок мира через «Ижевскую винтовку»

Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выбор состава мужской команды на сбор в Бейтостолене.

«Состав тренерский штаб определил на основании показателей спортсменов в подготовительном периоде. Биатлонисты, не пробившиеся в состав, в декабре будут готовиться и выступать на внутрироссийских соревнованиях в составе своих регионов. Отобраться на январские международные старты они смогут через «Ижевскую винтовку» – по два спортсмена на Кубок мира и Кубок IBU.

В Бейтостолене сейчас идеальные условия – есть снег, а температура очень мягкая, минус 5–7 градусов. Будут отличные возможности для работы. 20 ноября у нас запланирована контрольная тренировка у мужской команды. На первом этапе Кубка IBU шесть биатлонистов выступят в первом спринте, а на вторую гонку двое человек будут заменены. После этого тренерский штаб определит итоговый состав мужской команды на этап Кубка мира в Эстерсунде. Все прозрачно – если спортсмен будет готов выступать на Кубке мира, то он такую возможность получит. Ранее на тренерском совете было принято решение, что Антон Шипулин, Антон Бабиков и Евгений Гараничев участвуют в первых трех этапах Кубка мира», – приводит слова Касперовича официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 27 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).

В состав женской команды на сбор в Бейтостолене вошли: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Юрий Шопин, Семен Сучилов, Тимур Махамбетов.