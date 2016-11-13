Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Факел
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Балтика- : -Динамо
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Футбол  Португалия- : -Латвия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

НХЛ. «Монреаль» - «Детройт», «Калгари» - «Рейнджерс» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

13 ноября

Матч

Каролина - Вашингтон

Место и дата

13 ноября 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Коламбус - Сент-Луис

Место и дата

13 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Монреаль - Детройт

Место и дата

13 ноября 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Джерси - Баффало

Место и дата

13 ноября 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Питтсбург - Торонто

Место и дата

13 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Тампа-Бэй - Сан-Хосе

Место и дата

13 ноября 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Миннесота

Место и дата

13 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Айлендерс

Место и дата

13 ноября 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Аризона - Бостон

Место и дата

13 ноября 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Нэшвилл - Анахайм

Место и дата

13 ноября 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Рейнджерс

Место и дата

13 ноября 06:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мама Ковальчука: Для Ильи личная статистика не имеет значения. Постоянно слышу от него: «команда, команда, команда»Любовь Ковальчук, мама нападающего СКА Ильи Ковальчука, поделилась мнением о гонке бомбардиров КХЛ.Павел Буре: Пусть Анисимов забьет сорок голов. Вот тогда и сравним его с ФедоровымИзвестный форвард Павел Буре прокомментировал выступление в НХЛ форварда «Чикаго» Артема Анисимова.Защитник «Торонто» Морган Райлли - первая звезда игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.16 сэйвов Варламова помогли «Колорадо» дожать «Виннипег»Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».НХЛ. «Колорадо» дожал «Виннипег», «Эдмонтон» уступил «Далласу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» в овертайме дожал «Чикаго», Орлов и Панарин отдали по голевому пасуХоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Вашингтону».«Оттава» одержала волевую победу над «Лос-Анджелесом»Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».Голевой пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Филадельфию»Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Филадельфии».«Баффало» дома проиграл «Нью-Джерси»Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Джерси».Павел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхПавел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхЗнаменитый форвард Павел Буре – о соперничестве между Россией и Канадой на уровне лиг и сборных.Павел Буре: Радулов – молодец, сразу стал лидером «Монреаля»Известный форвард Павел Буре прокомментировал выступление в НХЛ форварда «Монреаля» Александра Радулова.Павел Буре: Видели футбол на Олимпиадах? Без НХЛ тоже самое будет и с хоккеем!Павел Буре: Видели футбол на Олимпиадах? Без НХЛ тоже самое будет и с хоккеем!Президент «Лиги легенд мирового хоккея» Павел Буре – о вопросах, которые будут решаться на мировом хоккейном форуме в Москве.Павел Буре: Без НХЛ олимпийский турнир превратится совсем в другое соревнованиеДвукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о возможном отсутствии игроков НХЛ на ОИ в Пхенчхане.Уходя – не уходи. Вратарь вовремя передумал и совершил сейв года! (видео)Уходя – не уходи. Вратарь вовремя передумал и совершил сейв года! (видео)Голкипер «Ванкувера» Райан Миллер пропустил в матче с «Детройтом» трижды, но четвертой шайбе в его ворота он влететь не позволил.Стаал, Ярнкрок и Ховард признаны лучшими игроками дня в НХЛФорвард «Миннесоты» Эрик Стаал назван первой звездой дня в НХЛ. В матче с «Питтсбургом» (4:2) 32-летний канадец набрал 3 (1+2) очка. Теперь на его счету стало 11 (5+6) очков в 12 матчах.Гецлаф вышел на первое место по голевым передачам в истории «Анахайма»Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:2).Коннор Макдэвид: В «Эдмонтоне» поменялась психологияФорвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал, какие изменения произошли в команде в новом сезоне.Прайс установил рекорд по стартовой победной серии вратарей «Монреаля»Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 23 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1). 29-летний канадец одержал свою девятую победу в девяти матчах сезона.Что там Радулов говорит по-русски на лавке «Монреаля»? 5 гвоздей НХЛ (видео)Что там Радулов говорит по-русски на лавке «Монреаля»? 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Гол Кучерова помог «Тампе Бэй» победить «Айлендерс»«Тампа» одержала победу в домашнем матче над «Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение