НХЛ. «Монреаль» - «Детройт», «Калгари» - «Рейнджерс» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
13 ноября
Матч
Место и дата
13 ноября 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 ноября 06:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
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