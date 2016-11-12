На матче Россия – Румыния будет организован фан-сектор «Кавказ», игру посетит Рамзан Кадыров

Менеджер грозненского «Терека» Александр Федосеев рассказал о деталях организации товарищеского матча между сборными России и Румынии. Напомним, что игра пройдет в Грозном.

«Мы организовали фан-сектор «Кавказ» на стадионе, в котором будут присутствовать болельщики из всех шести субъектов СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ). Этот матч позиционируется не только как событие Чеченской республики, а, скорее всего, СКФО.

Приедут главы регионов, министры спорта, парламентарии, помимо больших гостей РФС (Российского футбольного союза). Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров будет присутствовать на матче, ждем списки руководителей из регионов», - приводит слова Федосеева ТАСС.

Матч Россия – Румыния состоится в Грозном 15 ноября. Начало матча в 19:00 по Москве. Грозный будет впервые принимать матч сборной России.