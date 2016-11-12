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Агент Тиаго Силвы: Я не разговаривал с «Ювентусом»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Агент защитника «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силвы Пауло Тоньетто заявил, что не ведет переговоры о переходе 32-летнего бразильца в «Ювентус».

«Я хочу кое-что прояснить. Контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2017 года, однако он будет автоматически продлен в случае попадания команды в Лигу чемпионов. Таким образом, контракт рассчитан до 2018 года.

Это нормально, что такого игрока, как Тиаго, хотят видеть в составе многие клубы, но я не разговарил с «Ювентусом». К тому же, интерес есть не только из Италии.

Пока мы не обсуждали возможность продления контракта с «Пари Сен-Жермен». Поговорим об этом в декабре и подумаем, будем ли мы подписывать новое соглашение или поищем другие варианты. Многое зависит от предложения, которое поступит от «ПСЖ», – приводит Football Italia слова Тоньетто.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Тиаго Силве проявляют «Ювентус» и «Милан», за который он играл до перехода в «Пари Сен-Жермен» в 2012 году.

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