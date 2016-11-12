Даниил Квят: Я лишь 14-й, но машина большего не позволяет

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят оценил свое выступление в квалификации Гран-при Бразилии на трассе в Интерлагосе. Российский гонщик опередил своего партнера по команде Карлоса Сайнса и занял 14-е место.

«Мы неплохо поработали с инженерами – особенно во втором сегменте. Мне удалось «собрать» круг, он получился хорошим. К сожалению, я лишь 14-й, но машина большего не позволяет.

Трасса сильно изменилась за день. Сегодня были абсолютно иные условия, нам всем пришлось начинать работу заново. Завтра все будет зависеть от погоды. Пока весь уик-энд она менялась. Мы пока не знаем, будет ли завтра дождь», – приводит Motorsport слова Квята.

Гонка пройдет в воскресенье. Начало – 19:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки