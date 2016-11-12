Сборная Азербайджана перед гостевым матчем с Северной Ирландией купила восемь телевизоров
Сборная Азербайджана уступила сборной Северной Ирландии в квалификации
ЧМ-2018 со счетом 0:4. При этом азербайджанцы уехали из Белфаста не с пустыми
руками.
Как сообщает Sky Sports, в столице Северной Ирландии представители команды приобрели восемь телевизоров современных моделей, три из которых были с диагональю 72 дюйма. На покупки они потратили 12 000 фунтов.
Также сообщается, что телевизоры были доставлены в отель, где проживала команда. После завершения игры телевизоры были доставлены на борт самолета, которым сборная Азербайджана возвращалась на родину.
Матч
Северная Ирландия - Азербайджан - 4:0 (2:0)
Голы
Лафферти 28 (1:0). МакАули 40 (2:0). Маклафлин 66 (3:0). Брант 83 (4:0).
Состав
Северная Ирландия: МакГоверн, МакАули, Эванс Д., МакЛоулин, Дэвис, Фергюсон, Норвуд, Брант, Эванс К., Лафферти, Магеннис
Азербайджан: Агаев К., Гусейнов Б., Гараев, Медведев, Дашдемиров, Мирзабеков, Исмайлов, Махмудов, Амиргулиев, Шейдаев, Гурбанов
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
11 ноября 22:45, Виндзор Парк, Онлайн-трансляция