Сборная Азербайджана перед гостевым матчем с Северной Ирландией купила восемь телевизоров

Сборная Азербайджана уступила сборной Северной Ирландии в квалификации ЧМ-2018 со счетом 0:4. При этом азербайджанцы уехали из Белфаста не с пустыми руками.

Как сообщает Sky Sports, в столице Северной Ирландии представители команды приобрели восемь телевизоров современных моделей, три из которых были с диагональю 72 дюйма. На покупки они потратили 12 000 фунтов.

Также сообщается, что телевизоры были доставлены в отель, где проживала команда. После завершения игры телевизоры были доставлены на борт самолета, которым сборная Азербайджана возвращалась на родину.