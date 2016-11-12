Ирина Услугина: Промахи позволили «проработаться» на трассе

Российская биатлонистка Ирина Услугина, вошедшая в состав сборной России на международные соревнования в 2016 году, оценила свое выступление на контрольных стартах в Тюмени, где она заняла шестое место в спринте и четвертое – в масс-старте.

– Ходом в спринте я удовлетворена. Правда, немного не хватило на последних метрах, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Услугиной. – Пока не получается стрельба – в спринте допустила два промаха. Но это чуть позже исправится. У меня в начале сезона всегда так.

– Масс-старт получился контактным…

– Да, в самом начале у меня было падение. Одна из девчонок упала, а мне никак было не объехать ее. Но это и к лучшему. Впереди была суета, а мы сзади бежали спокойно. Стрельба снова оставляла желать лучшего – четыре осечки. Но зато это мне позволило «проработаться» на трассе, выложится. Когда закрываешь все мишени – едешь спокойно. А тут приходилось догонять.

Напомним, сборная России продолжит подготовку к сезону на сборе в Бейтостолене (Норвегия).

Первый этап Кубка мира пройдет с 27 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).