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Себастьян Феттель: Уверен, что завтра мы поборемся подиум

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бразилии. Напомним, что он занял пятое место.

«Мы ожидали, что будем близко к лидерам. Нам удалось разделить две машины «Ред Булла». В идеале хотелось оставить оба «Ред Булла» позади, и, кстати, вполне реально. Я не доволен своим последним быстрым кругом. Я допустил несколько ошибок в последних поворотах. Если не считать эти мелочи, машина показала хороший темп.

В гонках автомобиль ведет себя более стабильно. Я уверен, что завтра мы поборемся за подиум. Наш главный соперник – «Ред Булл». «Мерседес» пока что впереди всех. Если в гонке пойдет дождь, нам необходимо принимать верные решения по ходу заезда», - цитирует Феттеля Autosport.

Выиграл квалификацию пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 14-е место.

Формула-1

Гран-при Бразилии

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.10,736
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,102
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,668
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,749
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,759
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,804
7. Ромен Грожан («Хаас») +1,201
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,368
9. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,429
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,530
Выбыли после второго сегмента:
11. Валттери Боттас («Уильямс»)
12. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
13. Фелипе Масса («Уильямс»)
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
16. Джолион Палмер («Рено»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Дженсон Баттон («Макларен»)
18. Кевин Магнуссен («Рено»)
19. Паскаль Верляйн («Манор»)
20. Эстебан Окон («Манор»)
21. Маркус Эрикссон («Заубер»)
22. Фелипе Наср («Заубер»)

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